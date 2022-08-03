Москва, 3 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. К 2024 году Россия станет самодостаточной по самообеспечению альбуминами и иммуноглобулинами. Об этом 3 августа заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Kremlin.ru Вероника Скворцова

«Фактически принят комплекс новелл, которые позволяют достаточно быстро нарастить эти объёмы. Если в прошлом году базово было заготовлено в стране 30 тонн плазмы для производственных целей, в этом году уже выйдем более чем на 90 тонн, а на будущий год — 300 тонн», — заявила Скворцова.

«Это увеличение в три и десять раз позволит нам к 2024 году стать самодостаточными в плане обеспечения себя альбуминами и иммуноглобулинами», — указала она.