Берлин, 3 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит препятствий для подключения отремонтированной турбины Siemens к газопроводу «Северный поток».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

В ходе посещения компании Siemens Energy Шольц указал на то, что турбина может быть подключена в любой момент и быть использована.

«Ничто не препятствует ее дальнейшей транспортировке в Россию», — сказал канцлер.

Она осмотрел турбину и назвал её «прекрасным образцом техники», показавшей инженерные возможности компании.