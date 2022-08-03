Донецк, 3 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Украинские нацисты произвели артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка и населённого пункта Гольмовский. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:55 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 15 снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 11:10 ВСУ выпустили 22 снаряда калибра 122 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава городской администрации Макеевки Владислав Ключаров Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал, что произошедшее в результате обстрела со стороны украинских нацистов возгорание на нефтебазе в городе ликвидировано.