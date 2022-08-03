Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Более 25 тысяч первоклассников придут 1 сентября за парты школ Ленинградской области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 3 августа в пресс-службе областной администрации.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что число ребят, которые впервые сядут за школьные парты на этот раз на 3,6 тысяч больше, чем в 2021 году.

«В целом же численность учеников в школах региона выросла на семь тысяч человек, и составит в новом учебном году 190 157 учеников», — заметили в обладминистрации.

Добавим, что согласно исследованию, проведенному РАНХиГС, в регионе на 13% увеличилось количество учителей в школах. При этом большинство из них не планирует в ближайшее время уходить из системы образования.

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