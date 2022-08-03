Краснодар, , 11:38 — REGNUM Трассу в обход Тимашевска Краснодарского края планируется сдать в срок — до конца 2025 года. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Строительство обхода Тимашевска Пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы на дорожном объекте, который входит в число крупнейших для региона, ведутся в соответствии с графиком.

«Сейчас 15-километровый участок готов на 14,5%. Сдать масштабный объект планируем к концу 2025 года. Это долгожданная дорога для жителей города и гостей края. Она позволит перенаправить поток отдыхающих, направляющихся к Черноморскому побережью, в объезд Тимашевска, разгрузит ж/д переезды и решит многолетнюю проблему с пробками», — пояснил губернатор Вениамин Кондратьев.

Строительство обхода Тимашевская началось в октябре 2020 года. Проект предусматривает строительство четырёх путепроводов для проезда сельхозтехники и двух путепроводов через железнодорожные пути, мост через реку Кирпили, четыре развязки и два надземных пешеходных перехода.

На данный момент уже проведены работы по переносу газопровода, устроены опоры и пролетные строения на мосту, отсыпано земляное полотно, гравийно-песчаную, уложен асфальт на разных участках. В завершении реализации проекта будет проложен участок в 8,8 км к трассе Краснодар-Ейск.