Обход Тимашевска планируют сдать в 2025 году — губернатор Кубани
Краснодар, 3 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Трассу в обход Тимашевска Краснодарского края планируется сдать в срок — до конца 2025 года. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Работы на дорожном объекте, который входит в число крупнейших для региона, ведутся в соответствии с графиком.
Строительство обхода Тимашевская началось в октябре 2020 года. Проект предусматривает строительство четырёх путепроводов для проезда сельхозтехники и двух путепроводов через железнодорожные пути, мост через реку Кирпили, четыре развязки и два надземных пешеходных перехода.
На данный момент уже проведены работы по переносу газопровода, устроены опоры и пролетные строения на мосту, отсыпано земляное полотно, гравийно-песчаную, уложен асфальт на разных участках. В завершении реализации проекта будет проложен участок в 8,8 км к трассе Краснодар-Ейск.