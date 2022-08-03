Тбилиси, 3 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Исследования качества произведённого в Грузии цемента, проводимые с 2017 года, показали, что 65% продукции не соответствуют европейским стандартам. Об этом говорится в сообщении Грузинской цементной ассоциации.

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«Итоги 2022 года вновь подтверждают тревожную тенденцию роста количества непригодного и критически низкого качества фасованного цемента, доступного на рынке в разгар строительного сезона», — говорится в заявлении.

Согласно проведённым исследованиям, чаще всего некачественный цемент выпускают небольшие заводы. При этом данная продукция весьма популярна из-за низкой цены и продаётся во всех регионах страны.

Сообщается, что проверки выявили 12 грузинских и восемь турецких предприятий, выпускающих некачественный цемент. Данные об этом будут направлены в соответствующие ведомства.