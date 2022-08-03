Москва, 3 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Бой спецназовцев Росгвардии с украинской диверсионно-разведывательной группой на территории ЛНР завершился уничтожением диверсантов. Об этом сообщает 3 августа пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Росгвардия

Между бойцами Росгвардии и украинскими националистами произошла перестрелка, после которой противник отступил в лес. С помощью беспилотника росгвардейцы обнаружили военнослужащих ВСУ и передали их координаты на командный пункт. Затем по ним нанесли артиллерийский удар.

В результате уничтожены шестеро украинских силовиков. Найдены ПЗРК, гранатомёт РПГ-7 и гранатомёт иностранного производства, автоматы Калашникова, свыше 2 кг тротила, радиостанции, амуниция и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бойцы Росгвардии выявили и уничтожили в ЛНР 13 украинских операторов беспилотных аппаратов.

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