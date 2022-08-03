Аксай, Ростовская область, 3 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Площадь пожара на судостроительном заводе в Ростовской области увеличилась до 80 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 3 августа.

ГУ МЧС России по Ростовской области В Ростовской области вспыхнул пожар на судостроительном заводе

«По уточненной информации, площадь составляет 80 кв. метров. Угроза распространения огня отсутствует. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент случился в 10:40 мск в Аксае. К месту происшествия направлено несколько пожарных расчётов численностью около 30 человек и 10 единиц техники.