Калуга, , 13:15 — REGNUM В Калужской области план набора в 18 учреждений среднего профессионального образования на предстоящий учебный год составляет 4290 человек, но количество поданных заявлений превышает данную цифру. Об этом 3 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Профессиональное образование Министерство образования и науки Калужской области

Наибольшим спросом у абитуриентов пользуются специальности: «Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование», «Преподавание в начальных классах», «Ветеринария», «Банковское дело», «Графический дизайнер», «Компьютерные системы и комплексы», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Физическая культура», «Экономика и бухгалтерский учет», «Землеустройство», «Архитектура». В новом учебном году профессиональными образовательными организациями заявлены для набора новые профессии: «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства», «Мастер слесарных работ».

«Нам важно, чтобы у всех выпускников были возможности для получения качественного профессионального образования, которое поможет им найти профессию по призванию. Вся система профобразования развивается в сторону максимальной практико-ориентированности и сотрудничества с реальным производством. Таким образом, стратегии и подходы «Профессионалитета» в будущем будут масштабированы на все направления подготовки», — отметили в областном минобрнауки.

В России приёмная кампания федерального проекта «Профессионалитет» стартовала 20 июня. Калужская область в числе 42 регионов в 2022 году стала пилотным участником проекта. В числе 70 пилотных колледжей — победителей конкурса Минпросвещения России — Калужский технический колледж, Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А. Т. Карпова, Людиновский индустриальный техникум, Обнинский колледж технологий и услуг и Сосенский политехнический техникум.

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