Владикавказ, 3 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В столице Северной Осетии в скором времени появятся новые трамваи. Тендер на закупку 30 транспортных средств, популярных во Владикавказе, объявило городское управление муниципального имущества и земельных ресурсов.

Сагдеев Дмитрий Трамвай

Из материалов госзакупки следует, что продавец должен поставить новые трамвайные вагоны до 16 декабря 2022 года. Начальная цена контракта составляет 1,71 млрд рублей, пишет РБК.

Что касается самих транспортных средств. То они должны быть, по условиям задания к госзакупке, новыми, при этом низкопольными, с количеством мест для сидения не менее 30, общей вместимостью не менее 170 пассажиров.

Трамвай должен быть оборудован двумя салонными информационными панелями диагональю не менее 28 дюймов и шестью USB-устройствами для зарядки мобильных телефонов, а также доступом к wi-fi.