Москва, , 11:34 — REGNUM За два года в России число доноров выросло почти на 47 тыс. Об этом 3 августа заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Вероника Скворцова Kremlin.ru

«Несмотря на достаточно непростой период 2020–2021 гг, связанного в том числе с эпидемией новой коронавирусной инфекции, нам удалось увеличить число доноров почти на 47 тыс. за два года — за последний год 20 тыс. Причём, что важно отметить, 99% из них — это безвозмездные доноры, что гарантирует безопасность той крови, которую мы получаем», — заявила Скворцова.