Хельсинки, , 11:34 — REGNUM В рамках международных учений в Балтийском море авианесущий десантный корабль американских ВМС Kearsarge совершит заход в порт Хельсинки. Об этом 3 августа говорится в сообщении военно-морских сил Финляндии.

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«Судно будет находиться в столичном порту Хернесаари 5–8 августа», — отмечается в сообщении.

При этом, по данным СМИ Финляндии, после своего захода в порт Хельсинки десантный корабль ВМС США в период с 8 по 19 августа «продолжит учения в северной части Балтийского моря и в районе полуострова Ханко».

Отметим, десантный корабль Kearsarge относится к серии Wasp и несет на борту вертолеты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, несколько малых десантных кораблей, а также порядка 2 тыс. морских пехотинцев и военнослужащих ВМС США.