* талибов — запрещённая в России организация

Асадабад, Афганистан, 3 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В афганской провинции Кунар четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате взрыва мины. Надёжный местный источник на условиях анонимности сообщил газете «8 Собх» 3 августа, что инцидент произошёл в уезде Чавкай.

Jumping cheese Взрыв

По данным собеседника, пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвался на мине, заложенной на обочине дороги у деревне Чамбиль, в результате чего погибли четыре радикала.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент.

В последнее время в провинции Кунар активизировались силы, борющиеся против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).