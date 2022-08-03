Белгород, 3 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Турнир по правилам Международной шахматной организации пройдёт в Белгороде 6 августа. На соревнования приедет 12 чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

В Центральном парке ко Дню города обновят шахматно-шашечный клуб. В честь его открытия состоится турнир, принять участие в котором смогут взрослые и дети. Победители получат денежные призы. Специальным гостем соревнования станет Анатолий Карпов, он проведёт сеанс одновременной игры на 20 досок.

Для участия в турнире необходима предварительная регистрация.