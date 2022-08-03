Москва, 3 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Если Австралия перенаправит свой сжиженный природный газ (СПГ) на внутренний рынок, то мировые цены голубого топлива отреагируют на это очередным повышением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«Дефицит газа в Австралии может возникнуть в результате высоких мировых рыночных цен на газ, что может заставить производителей газа переориентировать поставки на внешние рынки и создать дисбаланс в обеспечении внутренних потребностей страны. С учетом того, что энергетический кризис в мире усиливается, вероятность дефицита газа на внутреннем рынке Австралии повышается. Однако так же вероятно введение поправок к законодательству, ограничивающему поставки на внешний рынок для обеспечения потребностей страны, — сказал Перепелица. — Мировой рынок в условиях дефицита газа ожидаемо отреагирует ростом цен. Скорее всего, положение с дефицитом газа и высокими ценами сохранится до урегулирования ситуации с российскими поставками газа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в Австралии сложились все предпосылки к возникновению дефицита газа и роста его цен.