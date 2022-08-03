Ижевск, , 11:30 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Трактор

По данным следствия, 2 августа в поле у деревни Михайловск было обнаружено тело четырехлетнего ребенка. Установлено, что мальчик гостил у бабушки и дедушки в Киясовском районе. Дед ребенка — фермер, накануне он взял внука с собой в поле, где проводил сенокосные работы на тракторе. Во время движения трактора ребенок выпал из окна машины и погиб.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чувашии мужчина перевозил своего четырёхлетнего сына в кабине трактора. Мальчик выпал из трактора и погиб.

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