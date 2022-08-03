Москва, , 11:52 — REGNUM Историк моды Александр Васильев объявил о запуске нового авторского шоу. Об этом сообщил портал «Центральная служба новостей» 3 августа.

Александр Васильев Евгений Коваль © Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого»

По словам Васильева, будущий проект получит название «Преображение» и расскажет об участницах, которых он будет учить правильно одеваться. Ожидается, что премьера шоу состоится на одном из российских телеканалов в 2022 году.

Напомним, передача «Модный приговор», ведущим которой является Александр Васильев, пропала из телеэфира в феврале 2022 года. С того момента судьба шоу остаётся неизвестной.

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