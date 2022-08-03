Москва, 3 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Историк моды Александр Васильев объявил о запуске нового авторского шоу. Об этом сообщил портал «Центральная служба новостей» 3 августа.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Александр Васильев

По словам Васильева, будущий проект получит название «Преображение» и расскажет об участницах, которых он будет учить правильно одеваться. Ожидается, что премьера шоу состоится на одном из российских телеканалов в 2022 году.

Напомним, передача «Модный приговор», ведущим которой является Александр Васильев, пропала из телеэфира в феврале 2022 года. С того момента судьба шоу остаётся неизвестной.