Пекин, 3 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и власти Тайваня стали виновниками конфликта и разрушителями мира в Тайваньском проливе, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По его словам, руководство Демократической прогрессивной партии, полагаясь на внешнюю поддержку, охотно взяло на себя роль пешки и усилило провокации в стремлении добиться независимости.

«США активизировали свои усилия в попытке разыграть карту Тайваня, непрерывно подливали масло в огонь, строя планы по сдерживанию Китая с помощью Тайваня», — говорится в распространенном канцелярией заявлении Ма Сяогуана.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня, где проведёт встречу с заместителем спикера тайваньского законодательного органа Цаем Цичаном и переговоры с представителями различных партий.

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