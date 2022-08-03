3 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 12:37 — REGNUM Зал печати Святого престола опубликовал официальную программу визита папы Римского Франциска в Казахстан, который пройдет с 13 по 15 сентября в рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, куда понтифика пригласил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Программа насыщенная, но главной медийной интригой на сегодня выставляют вопрос, состоится ли в Нур-Султане встреча Франциска и предстоятеля Русской православной церкви Кирилла, который обещал посетить саммит религиозных лидеров.

Папа Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты и аналитики рассуждают о перспективе беседы папы и патриарха в контексте украинского кризиса. Это в определенной степени задвигает на второй план сам Казахстан и связанные со Средней Азией в частности и Азией в целом темы, могущие интересовать Ватикан. А тут есть о чём поговорить. Одним из пунктов апостольского визита числится «личная встреча» понтифика «со своими собратьями из Общества Иисусова». Беседа с ними, по традиции, пройдет в закрытом режиме. Так какие задачи может поставить папа Франциск перед иезуитами в Казахстане? Американский исследователь Дэниел Дж. Уоткинс в своем эссе о проникновении миссионеров Общества Иисусова в Среднюю Азию отмечает, что этот регион является ключом к знаменитому торговому Шелковому пути, однако он резко выпадает из поля зрения вводных курсов мировой истории после завоеваний Чингисхана и путешествий Марко Поло. Появление морских торговых путей подорвало прибыльную торговлю на Шелковом пути, нанесло серьезный удар по экономике Средней Азии, что вызвало постепенный политический и культурный упадок и застой.

Между тем именно оживленные прежде транзитные маршруты с их караванами купцов стали для иезуитов инструментом для реализации их миссионерской деятельности — стремления рассказать о католицизме «неверующим народам мира» и сделать их католиками. Португальский брат-иезуит Бенту де Гойс, предпринимавший в XVII веке путешествия в Среднюю Азию и оттуда дальше в поисках «таинственной земли Катай, расположенной где-то севернее Гималаев», воспользовался с этой целью помощью товарища, армянского купца-христианина по имени Исаак. Гойс сам переоделся в «армянского купца», чтобы лучше вписаться в окружающую среду и безопасно путешествовать. Маскировка состояла в том, что португалец отрастил «бороду до груди и длинные волосы, как это было в моде у этих людей». Сегодня, конечно, иезуитам уже не надо прибегать к таким ухищрениям. Но рассказ о католицизме остается их миссионерской задачей, особенно в контексте активизации Святого престола на китайском направлении, которое является одним из главных для понтификата папы Франциска. А это делает востребованной и ранее «сонную» Среднюю Азию, политический интерес к которой стал усиливаться по мере реализации Пекином проекта нового Шелкового пути.

Переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. kremlin.ru

Среднеазиатский регион мог бы стать для Ватикана своего рода тыловой базой для дальнейшей работы с Китаем. Создав здесь опорные точки присутствия, можно уже думать о том, как двигаться дальше. Причем северный фланг захода на Пекин видится более безопасным, чем южный, западный и восточный, где Китай окружают страны, не очень дружелюбно к нему настроенные. Средняя Азия с точки зрения геополитики находится в ситуации, когда Москва и Пекин заинтересованы в ее стабильности и недопущении укрепления здесь внешних игроков, особенно Запада. Быстрое решение проблемы массовых волнений, охвативших в начале сего года Казахстан, показывает, что региону не грозит судьба стать вторым Тайванем, продуцирующим нестабильность. На фоне того, как сейчас позиционирующая себя католичкой спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси визитом в Тайбэй создает дополнительные линии напряженности, Средняя Азия выглядит более устойчивой. Так что в данном случае Святой престол, судя по всему, будет заинтересован в системном закреплении своих структур в регионе, тихой планомерной работе по установлению контактов и связей с местными элитами. Твердая решимость папы Франциска посетить Казахстан и высказываемые им одновременно сомнения и колебания относительно поездки на Украину явно свидетельствуют о том, в чём заключаются настоящие нынешние приоритеты Ватикана. Видимо, это и должны будут услышать работающие в Средней Азии иезуиты от понтифика.