Москва, 3 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Абсолютное большинство жителей России умеют готовить (96%), фотографировать и ориентироваться по географической карте (по 79%). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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На третьем месте по популярности умений в жизни — оказание первой медицинской помощи (75%). Освоили работу на компьютере 74%. Есть навыки пользования личным кабинетом на сайте банка у 74%, способность заказать в интернете нужный товар или услугу — у 71%.

Умеют самостоятельно справляться с бытовыми задачами, например, ремонт водопроводного крана 61%. Управляют автомобилем 59% опрошенных. Умеют танцевать 55%, играть на музыкальных инструментах — 23%, владеют английским языком 36%

Опрос по телефону проведён 19 июля 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, в свободное от работы время жители России чаще всего общаются с друзьями или занимаются домашним хозяйством (по 35%)

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