Кишинёв, , 11:26 — REGNUM За нежелание властей Молдавии вести переговоры с Россией приходится расплачиваться здоровьем и безопасностью жителей республики. Об этом заявил бывший молдавский президент Игорь Додон 3 августа в своём телеграм-канале.

Замерз Цитата из мф Зима в Простоквашино. Реж. Владимир Попов. 1984. СССР

Он прокомментировал меры экономии газа, принятые правительством Молдавии. Решено в отопительный период снизить температуру теплоносителя в централизованной системе отопления на 10%. Также в стране будут отключать уличное освещение после 23:00 и не менее десяти дней в месяц обучение в школах проводить дистанционно.

«Никогда ещё страной не руководили с такой некомпетентностью и безответственностью, — написал Додон. — Видать, [президенту] Майе Санду проще дать людям замёрзнуть и сидеть в темноте, чем договориться о цене на газ и обеспечить спокойствие в стране».

Додон также обратился с вопросом к жителям Молдавии: сколько ещё они собираются терпеть такую жизнь.

Стоит отметить, ранее Додон заявил, что ближайшей зимой в Молдавии пройдут досрочные выборы президента. Он считает, что положение жителей с наступлением холодов усугубится из-за высоких цен на энергоносители, и действующая власть не удержится.

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