Донецк, , 11:28 — REGNUM Сегодня (2 августа — прим. ИА REGNUM) Зеленский говорил про ад в Авдеевке и Песках. А я работал на открытом воздухе и одновременно смотрел на работу тех, кто этот ад на земле устраивает. Ясно были различимы вдалеке фигуры людей, подходящие и отходящие от орудий, было видно, как оружия изрыгают огонь и посылают смертоносный снаряд, и только через пару секунд долетал звук выстрела, такой громкий, будто стреляли прямо за углом.

Батарея работала четко как часы, не перемещаясь и не боясь ответного огня. Видимо знали, что его не будет. Его и не было.

Я многократно бывал с другой стороны — там, где все время ждёшь когда и куда прилетит смерть с небес, и не к тебе ли под ноги. Для того, кто в зоне обстрела, выживание — это вопрос везения и прочности укрытия. А теперь я смотрел на тех, кто посылает смерть. Для них этот процесс не случаен, они знают, куда они бьют и что должны поразить — ДЗОТ, огневую точку, колонну техники.

Украинские артиллеристы тоже стреляют не случайно — только их список целей шире, он включает школы и детские сады, жилые дома и больницы. Долгие годы, да что там, буквально месяц назад ещё, они вот так же методично и безответно расстреливали Донецк из оружия НАТО. Теперь оружие видимо уничтожено или выведено из строя и пришёл черёд наших артиллеристов.

Радостно ли мне, что солдаты ВСУ попали в ад на земле? Нет. Я бы предпочёл, чтобы они сдались, но они не сделали этого, а это война. Радуюсь ли я от того, что наши войска несут ВСУ возмездие за их преступления? Нет. Я не верю в возмездие, не верю, что месть может что-то исправить.

Меня радует другое, и эту радость я ощущаю всем естеством — я чувствую, что каждый выстрел нашей артиллерии приближает мир для Донбасса. Тот самый мир, которого жаждет здесь каждый. Тот самый мир, которого здесь ждут вот уже 8 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что украинская пехота в посёлке Пески Донецкой Народной Республики попала в «мясорубку» и «ад», которые длятся уже несколько дней, рассказал президент Украины Владимир Зеленский и живописал в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доброволец ВСУ Сергей Гнездилов.

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