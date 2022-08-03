Чебоксары, 3 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Чувашии перед судом предстанут двое молодых людей, которым инкриминируется попытка сбыта крупной партии наркотиков. На момент происшествия обоим было по 17 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Правоохранители считают, что вечером 28 апреля 2022 обвиняемые через тайник-закладку приобрели на территории Чебоксарского района не менее 18,71 грамма наркотических средств, расфасованных в 37 пакетиков, что является крупным размером. По данным следствия, вечером 30 апреля 2022 года они попытались оборудовать 37 «закладок» на территории одного из коллективных садов в Канаше, но были задержаны полицейскими.

В ведомстве добавляют, что наркотики обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия.

Отмечается, что подростки, которым на момент инкриминируемых деяний было по 17 лет, дали признательные показаниям. Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере»). Дело будет рассмотрено в Канашском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в наркоторговле. По данным следствия, передача товара проходила в том числе через рукопожатия.

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