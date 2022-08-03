Бухарест, 3 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении выставить свою пшеницу на регулярные торги Чикагской фондовой биржи (США). Об этом 3 августа сообщает бухарестская газета Ziare.

Hans Пшеница

Как утверждают авторы идеи, соответствующий румынский товар может стать альтернативой злаковых культур из Российской Федерации, на которые Соединенные Штаты Америки наложили специальные экономические санкции.

«Мы намерены заключить с США долгосрочные фьючерсные контракты», — говорится в заявлении румынского министерства экономики.

Напомним, ранее американские биржи по различным причинам отказывались покупать румынскую пшеницу.