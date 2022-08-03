Эль-Хасака, Сирия, 3 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Силы курдского ополчения, контролирующие районы восточной Сирии, пресекли вывоз людей из лагеря беженцев «Аль-Холь». Об этом 3 августа сообщает курдское агентство Rudaw.

U.S. Department of State Лагерь сирийских беженцев

По данным журналистов, ополченцы остановили грузовой автомобиль, нелегально попавший на территорию лагеря с целью вывоза 56 человек. Как сообщается, в числе людей, намеревавшихся покинуть лагерь, были члены семей боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что часть из тех, кто намеревался оставить лагерь, осуждена властями Ирака и Сирии по обвинению в терроризме и пытается скрыться от правосудия. На воле женщины намеревались встретиться со своими мужьями, которые продолжают вести террористическую деятельность на территории ряда стран Ближнего Востока.