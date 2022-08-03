Москва, , 11:24 — REGNUM Китай ответит Тайваню не пулями, а экономикой, считает депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков.

Юань

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«Многие не понимают менталитет и специфику этой страны. Китай — крупнейшая экономика мира и отвечать она будет не пулями, ракетами, а торговлей, производством и юанем», — отметил Исаков в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МИД КНР проинформировали, что Китай обязательно примет решительные меры в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Конфронтация между материковым Пекином и Тайбэем создана преднамеренно Демократической прогрессивной партией (ДПП) Тайваня и президентом острова Цай Ивень, это грозит им потерей власти и бедствием, заявил представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

Китай приостановил экспорт песка на Тайвань, а также импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня. Также власти Китая введут санкции против двух тайваньских фондов за сепаратистскую деятельность, компаниям материковой части страны запретят сотрудничать с предприятиями, делавшими в фонды пожертвования.

Вместе с тем США и Тайвань могут заключить торговое соглашение, причём это может произойти уже в обозримом будущем, заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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