Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. На Камчатке суд признал виновными в убийстве 25-летнего мужчину и его 30-летнюю девушку. Пара отбудет тюремные сроки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Kentucky.com Суд

Читайте также: Глава СКР взял на контроль расследование убийства врача в Оренбурге

Суд посчитал доказанным то, что влюблённая пара, распивая вместе с 55-летним знакомым алкогольные напитки в подвале одного из жилых домов, из-за ревности забила собутыльника до смерти.

Мужчину суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима, женщина получила срок в 11 лет в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклада от руководителя следственного управления по Оренбургской области Вячеслава Зудермана о ходе расследования убийства 25-летней женщины, работавшей врачом.