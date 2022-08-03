Макеевка, ДНР, 3 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Произошедшее в результате обстрела со стороны украинских нацистов возгорание на нефтебазе в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидировано. Об этом 3 августа сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров.

72.mchs.gov.ru Пожарные

«Потушили возгорание (на нефтебазе) полностью, третий степени был (пожар). Погибших, пострадавших нет», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко рассказал, что за прошедшие 24 часа войска ЛНР уничтожили 48 украинских боевиков.