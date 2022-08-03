История вопроса

Принятие в декабре 2019 года парламентом Черногории закона о свободе вероисповедания вызвало в стране массовые протесты священников Сербской православной церкви и прихожан. Они протестуют против нескольких положений закона, согласно которым часть имущества СПЦ на территории Черногории может быть передана в государственную собственность. Верующие опасаются, что власти потом передадут имущество неканонической Черногорской православной церкви.