Подгорица, 3 августа 2022, 11:22 — REGNUM Патриарх Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирий и премьер-министр Черногориии Дритан Абазович 3 августа подписали основной договор. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Черногории Дритан Абазович.
На церемонии подписания также присутствовали митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Иоаникий и министр юстиции Черногории Марко Ковач.
Около резиденции вилла Горица в Подгорице граждане протестуют против подписания договора, на месте полиция блокирует подъезд к зданию.