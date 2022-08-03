Владикавказ, 3 августа 2022, 11:22 — REGNUM МЧС Северной Осетии объявил штормовое предупреждение из-за прохождения неблагоприятных метеоявлений на ряде территорий республики в течение ближайших трех суток. В регионе ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром, что может вызвать чрезвычайные ситуации местного характера, в том числе сход селей, предупредили жителей РСО-Алании в региональном управлении МЧС.
В степных районах Северной Осетии-Алании также отмечается высокая пожароопасность (4 класс), уточнили в Гидрометцентре по СКФО.
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