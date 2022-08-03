Владикавказ, , 11:22 — REGNUM МЧС Северной Осетии объявил штормовое предупреждение из-за прохождения неблагоприятных метеоявлений на ряде территорий республики в течение ближайших трех суток. В регионе ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром, что может вызвать чрезвычайные ситуации местного характера, в том числе сход селей, предупредили жителей РСО-Алании в региональном управлении МЧС.

Молния. Ливень David

«В период с 14-16 часов и до конца суток 2, 3, 4 и 5 августа местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объёма», — говорится в сообщении МЧС.

В степных районах Северной Осетии-Алании также отмечается высокая пожароопасность (4 класс), уточнили в Гидрометцентре по СКФО.

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