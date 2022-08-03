Новосибирск, , 11:28 — REGNUM В Новосибирской области охват горячим питанием школьников в 2021-2022 учебном году увеличился и составил 99,5% (2020-2021 учебном году — 97%). Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Школьная столовая Николай Хижняк © ИА REGNUM

Отмечается, что охват горячим питанием учащихся начальных классов составил 99,9%, учащихся средних и старших классов — 99,1%.

По итогам учебного 2021–2022 года ведомство провело 1114 надзорных мероприятий по контролю за организацией питания в школах. Установлено, что качество готовых блюд за год улучшилось.