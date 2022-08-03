Новосибирск, 3 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области охват горячим питанием школьников в 2021-2022 учебном году увеличился и составил 99,5% (2020-2021 учебном году — 97%). Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Николай Хижняк ИА REGNUM Школьная столовая

Отмечается, что охват горячим питанием учащихся начальных классов составил 99,9%, учащихся средних и старших классов — 99,1%.

По итогам учебного 2021–2022 года ведомство провело 1114 надзорных мероприятий по контролю за организацией питания в школах. Установлено, что качество готовых блюд за год улучшилось.