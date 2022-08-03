Владивосток, 3 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Во Владивостоке 3 августа 100-летний юбилей праздновала ветеран Великой Отечественной войны Мария Ивановна Тихая. Родственники и друзья собрались в кафе — с цветами и подарками поздравить именинницу пришли и представители городской администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэрия Владивостока Ветеран Мария Тихая отметила 100 лет

Родилась Мария Тихая 3 августа 1922 года в Кировской области. В 19 лет пошла на войну — прошла курсы медицинских сестер и была направлена в состав Сибирской дивизии. Воевала сначала под Москвой, а затем на Западном фронте. Под городом Белым получила первое ранение. В 1943 году, после лечения, была направлена в 36-й отдельный Ордена Невского Оршанский полк связи. Вновь была ранена. После госпиталя попала на 3-й Белорусский фронт в 274-ю артиллерийскую дивизию. Войну закончила в Кенигсберге.

После войны Мария Тихая 35 лет проработала ревизором по проверке поездов во Владивостокском отделении железных дорог. Имеет множество наград — орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», медаль «За взятие Кенигсберга».

Как сообщало ИА REGNUM, житель Рязани, участник Великой Отечественной войны Сергей Кутузов 7 июля отметил 100 лет.