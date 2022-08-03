Саратов, 3 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В микрорайоне Авиатор города Саратова в 2022 году должен появиться новый сквер. Об этом 3 августа заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, обсуждая с жителями вопросы благоустройства территории, сообщается в телеграм-канале «Володин. Саратов».

Serij Городской парк. Саратов

В новом сквере будут предусмотрены детские площадки, прогулочные зоны, мемориальный комплекс работникам Саратовского авиационного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ранее памятник был установлен на территории завода, но был разрушен.

Спикер нижней палаты парламента предложил мэру областного центра Михаилу Исаеву реализовать проект в этом году, а не откладывать на 2023 год, пообещав оказать содействие с поиском финансирования.

«Если проект создания сквера и мемориала жители поддерживают, давайте за август–сентябрь, до октября эту задачу решим. В течение недели просчитайте стоимость, помогу найти финансирование», — сказал Володин.

ИА REGNUM напоминает, 2 августа на въезде в город Балаково Вячеслав Володин осмотрел комплекс заброшенных зданий-долгостроев. На этом месте в связи с нехваткой существующих площадей для развития районного здравоохранения предложено разместить единый больничный комплекс. Местные жители вынуждены ездить в областной центр на некоторые виды обследования и лечения.

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