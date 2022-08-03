Бухарест, , 11:20 — REGNUM Парламент Румынии одобрил предложенные президентом и правительством страны поправки к закону «О высшем образовании», предусматривающих стимулирование создания дополнительных учебных мест в крупнейших вузах страны. Об этом 3 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Студент (сс) Wokandapix

Согласно официальной информации, новый документ гарантирует отчисленным по различным причинам студентам возможность восстановления в альма-матер без специальных экзаменов, а также предоставляет абитуриентам право дополнительной проверки своих знаний вне конкурса.

Как утверждают авторы идеи, нововведение позволит повысить престиж местных вузов.

По некоторым данным, в настоящее время в Румынии до 60% выпускников школ объявляют о намерении обучаться за пределами родины.