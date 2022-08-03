Брянск, 3 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализировано шесть новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в региональном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 138 человек.

Mos.ru Анализ на коронавирус

Всего в Брянской области коронавирус выявлен у 163 648 жителей. Выздоровел 158 941 человек, скончались от осложнений при инфекции 4044 пациента.

Лаборатории региона провели 2 018 157 исследований на COVID-19.