Донецк, , 11:18 — REGNUM Петровский район Донецка был обстрелян киевскими боевиками. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 11:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что признание Украиной согласования возможных целей с США демонстрирует понимание неизбежности наказания.