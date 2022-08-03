Вашингтон, 3 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Режиссёр триллера «Добыча» Дэн Трахтенберг рассказал об особенностях сюжета картины. Об этом 2 августа сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Хищник». Реж. Шейн Блэк. 2018. США Хищник

«Почему я перенес действие в прошлое? Я думаю, в основном потому, что хотел снять фильм о героях, которых мы никогда не видим в качестве главных, о коренных американцах, команчах, даже более конкретно, так, чтобы это соответствовало тому, что действительно происходило в прошлом. И я хотел пойти ещё дальше в прошлое, чем то, что мы обычно видим в фильмах о коренных американцах, когда дело происходит в вестерне или ковбойском фильме в 18 веке. Так что я просто хотел показать расцвет империи команчей», — признался постановщик. Он также добавил, что усложнил противостояние Хищника и землян, перенеся действия картины на несколько веков назад.

Напомним, премьера «Добычи» намечена на 5 августа 2022 года. Показывать ленту будет стриминговый сервис Hulu.