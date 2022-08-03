Москва, , 11:15 — REGNUM Признание Украиной согласования возможных целей с США демонстрирует понимание неизбежности наказания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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Представитель главного управления разведки Минобороны Украины сообщил, что перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном, который имеет возможность остановить любые потенциальные атаки.

«Не совсем ясно, с какой целью украинские спецслужбы «сдали» своих американских подельников. Похоже на поведение бандюганов, которым становится ясно, что наказания не миновать. «Что же мне теперь, одному за других тянуть, одному на нарах париться? Нет уж, пусть все сядут!» — рассуждения примерно такие», — отметил Миронов.

Пусть садятся, считает парламентарий.

«Сначала — на скамью подсудимых международного трибунала по расследованию преступлений неонацизма на Украине, который должен состояться в Одессе, в Доме профсоюзов. Американцы в полной мере делят ответственность за последствия ракетных ударов своих РСЗО: за смерть молодых волонтеров из Астрахани, за погибших в тюрьме в Еленовке, за многие другие убийства и разрушения. И они ответят сполна!» — убежден Миронов.

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