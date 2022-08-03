Чебоксары, , 11:15 — REGNUM Серебряный призёр чемпионата мира в прыжках в высоту Михаил Акименко не выступит на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах. Об этом 3 августа сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

«Михаил, к сожалению, из-за травмы не сможет отстоять титул чемпиона России», — приводит слова Глущенко ТАСС.

В июле Акименко пропустил Кубок России в Брянске из-за вновь появившихся болей в травмированной стопе.

На чемпионате мира 2019 года в Катаре Акименко стал вторым с результатом 2,35 метра. На Олимпиаде в Токио в 2021 году он показал шестой результат (2,33).