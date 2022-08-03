Чебоксары, , 11:15 — REGNUM В Чувашии определились с порядком выплат 200 тыс. рублей добровольцам, которые будут служить в формируемом в республике батальоне связи «Атăл». Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Данным решением определена процедура назначения и осуществления 200 тыс. рублей в виде единовременной выплаты лицам, проходящим военную службу в батальоне связи «Атăл». Данное подразделение формируется в Чувашии в период специальной военной операции на территориях республик Донбасса и Украины.

«Единовременная денежная выплата военнослужащему предоставляется без подачи военнослужащим заявления: в размере 50 тыс. рублей — по истечении 30 дней после дня заключения военнослужащим контракта о прохождении военной службы; в размере 150,0 тыс. рублей — по истечении 90 дней после дня заключения военнослужащим контракта о прохождении военной службы», — отмечается в документе.

Отмечается, что данное постановление вступает в силу через десять дней после дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 9 июля 2022 года. Источник финансирования — региональный бюджет Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа власти со ссылкой на данные военкомата отмечали, что контракт о прохождении службы в батальоне «Атăл» заключили 98 человек, «ещё почти 40 человек ожидает заключения контракта».

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