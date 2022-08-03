Москва, , 11:15 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал ООО «РК СПК», которое может быть связано с «крабовым королем» Олегом Каном, во взыскании с Минсельхоза России более 3 млрд рублей, заявленных как убытки. Решение судьи Гамулина может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«В удовлетворении исковых требований отказать в полном объёме», — отмечается в результативной части решения.

Полный вердикт пока не доступен.

Напомним, компания обратилась с претензиями к министерству весной 2022 года. Ранее ею оспаривалось решение Росрыболовства о принудительном прекращении права на добычу (вылов) водных биоресурсов. Спор со вторым ведомством также был проигран.

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