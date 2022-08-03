Донецк, , 11:12 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили 48 украинских боевиков. Об этом 3 августа сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено 48 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли девять бронетранспортёров, шесть единиц автомобильной техники и две долговременные огневые точки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница.