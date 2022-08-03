Пермь, , 11:11 — REGNUM В Пермском крае бывшего руководителя краевого управления ФССП будут судить за коррупционные преступления. Об этом 3 августа сообщает региональное управление СКР.

Суд Gorspravka09.ru

Ему вменяют множество эпизодов получения взятки, а также злоупотребление должностными полномочиями и организацию мошенничества. Следователи полагают, что чиновник якобы действовал в составе организованной группы и допустил незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фальсифицированных решений комиссий по трудовым спорам и удостоверений с последующим взысканием денег с расчётных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего со счетов было списано не менее 222 млн рублей.

Также следователи считают, что он мог быть причастен к мошенничеству на сумму более 3 млн рублей и к получению взяток на общую сумму более 15 млн рублей. Уголовное дело направляется в суд.