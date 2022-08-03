Лондон, 3 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Киеву срочно необходима дополнительная западная финансовая помощь, иначе Украине не избежать экономической катастрофы. Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на экс-замглавы Центрального банка страны Олега Чурия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Отмечается, что киевский режим не сможет продолжить «сопротивление без увеличения объемов макрофинансовой поддержки до $4 — 5 млрд ежемесячно».

С начала спецоперации России на Украине со стороны западных стран Киеву перечислялось примерно 2,5 — 3 млрд долларов в месяц, уточняет издание. На фоне продолжения Россией спецоперации «старые меры Киева по стабилизации экономики утрачивают эффективность».

Без внесения изменений в текущую экономическую политику киевский режим рискует столкнуться с ростом инфляции, истощением резервов, валютным кризисом и банковской паникой, заключила газета.

Как сообщало ИА REGNUM, долгосрочный рейтинг дефолта эмитент Украины в иностранной валюте с уровня понижен международным рейтинговым агентством Fitch Ratings с «ССС» до «C».

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