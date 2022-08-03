Орел, 3 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Молодое деревце из желудя легендарного тургеневского дуба планируется высадить в государственном мемориальном и природном музее-заповеднике И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в 204 годовщину со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Http://spasskoye-lutovinovo.ru/ Поваленный Тургеневский дуб

Деревце будет высажено на месте поваленного ураганом тургеневского дуба.

Как сообщается, на данный момент в музее есть три десятилетних саженца дуба. Они выращены из желудей тургеневского дуба и растут на месте прежней усадьбы Лутовиновых в селе Петровском недалеко от Спасского. Также в усадьбе есть двухлетние дубки из желудей Тургеневского дуба, однако они пока слишком маленькие для высадки. Также воронежские учёные Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий получили in vitro клонированные образцы Тургеневского дуба. Их выращивают в пробирке.

Между тем на месте упавшего в результате урагана в 2021 году тургеневского дуба сотрудники музея «Спасское-Лутовиново» обнаружили дубовые ростки — их питает корень легендарного дуба, оставшийся в земле. Учёные намерены взять их под наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 200-летний тургеневский дуб, дерево, по некоторым данным, посаженное писателем Иваном Тургеневым в усадьбе Спасское-Лутовиново, было сломано в результате сильного урагана 30 ноября 2021 года. В 2021 году тургеневский дуб был признан главным деревом России и был заявлен на конкурс «Европейское дерево года-2022». Даже после гибели дерева организаторы не сняли его с конкурсом. Из числа участников конкурса тургеневский дуб исключили после начала специальной военной операции.