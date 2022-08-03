Грозный, 3 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Суд вынес приговор члену банды Басаева и Хаттаба Максиму Понарьину. Его признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих и присудили ему пожизненный срок лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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Было установлено, что подсудимый в составе банды боевиков под общим руководством Басаева и Хаттаба 29 марта 2000 года принял участие в нападении на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района Чечни. Нападение было совершено в лесной местности у села Джани-Ведено Веденского района.

В результате боестолкновения были убиты 26 сотрудников милиции и шестеро военнослужащих. Ранения получили еще шесть сотрудников милиции и один военнослужащий. Бандиты взяли в плен девять омоновцев и одного военного и убили их с особой жестокостью.

«С учётом ранее вынесенного приговора Понарьину назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.