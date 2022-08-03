Красноярск, 3 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае 383 работодателя получили субсидии на оплачиваемые общественные и временные работы, а также профессиональное переобучение сотрудников. Это позволило сохранить занятость более 2,5 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Служба занятости края возмещает предприятиям затраты на зарплату в размере МРОТ при проведении оплачиваемых общественных и временных работ. На переобучение сотрудников заводов деньги выделяются из федерального бюджета.

Всего к настоящему времени 360 работодателей трудоустроили 1505 человек на общественных работах. 14 предприятий перевели работников на временные работы.

«Работодатели получили субсидии не только на выплату заработной платы сотрудникам, но и на материально-техническое оснащение рабочих мест. В результате сохранена занятость 791 жителя края», — отметили в правительстве.